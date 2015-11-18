Януковичу, Азарову и Захарченко объявлены подозрения в принятии "диктаторских законов" - ГПУ

Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает "112 Украина".

По словам Горбатюка, "правительство было привлечено к нормативному обеспечению противодействий протестным акциям" времен Революции Достоинства, в частности, речь идет о принятии 22 января ряда постановлений "с грубым нарушением требований законодательства", которые касались ряда постановлений, касающихся разрешения использовать против протестующих ряда спецсредств.

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По его словам, здесь были объявлены подозрения Виктору Януковичу, Николаю Азарову, Виталию Захарченко (тогдашнему главе МВД), и двум его замам, а также заместителю главе Минздрава.

По его словам, вынесено также подозрение экс-вице-спикеру Игорю Калетнику, экс-депутатам Рады Александру Ефремову, Владимиру Олийныку, Сергею Гордиенко и еще 11 депутатам, которые были членами счетной комиссии во время принятия январских законов.

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Справка. В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.