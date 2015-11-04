В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая не было газа, кроме того, что выделяется при горении - отчет Совета Европы

Об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, презентованном сегодня в Киеве.

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Согласно официальной статистике, в результате столкновений 2 мая погибли 48 человек (семь женщин и 41 мужчина). Шесть человек погибли от огнестрельных ранений, которые они получили во время столкновений на Греческой площади и возле нее, а 42 человека погибли в результате пожара в Доме профсоюзов.

«Из этих 42-х 34 человека погибли в результате непосредственно самого пожара, а восемь человек погибли в результате прыжка или падения с высоты; никаких других насильственных причин смерти не установлено. Также не установлено наличия какого-либо газа в здании, кроме газов, которые выделялись в процессе горения», - отмечают в Совете Европы.