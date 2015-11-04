В Доме профсоюзов Одессы 2 мая было спасено 330 человек, погибли 42 – отчет Совета Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, представленном сегодня в Киеве.

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«Согласно данным ГСЧС, пожар в одесском Доме профсоюзов потушили в 20.50. Триста тридцать человек были спасены и эвакуированы из здания», - говорится в отчете.

Также, согласно официальной статистике, тогда в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько человек были сразу застрелены в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего в тот день погибли 48 человек, за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших.