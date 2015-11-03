В Одессе на Куликовом поле произошло столкновение между пророссийскими и проукраинскими активистами

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером на Куликовом поле возле Дома профсоюзов несколько десятков пророссийски настроенных граждан, в том числе, участники проходивших ранее сепаратистских акций, собрались по случаю годовщины со дня гибели людей в Доме профсоюзов. В частности, полтора года назад, 2 мая 2014 года, здесь во время пожара погибло 48 человек.

Представители патриотических организаций прибыли на Куликово поле, чтобы помешать им, так как считают, что акция «куликовцев», не траурная, а «провокационная для раскачки ситуации в городе».

Читайте такжеВ Одессе во время митинга на Куликовом поле произошла потасовка

Между оппонентами произошла драка, кто-то распылил слезоточивый газ. Правоохранителям удалось разделить идеологических противников живым кордоном.

К сегодняшнему вечеру оппоненты готовились заблаговременно.

«Куликовцы» свое мероприятие под названием «Свеча памяти» анонсировали, в том числе, баннером, вывешенном ненадолго на прошлой неделе возле Морского вокзала Одесского порта. На данном плакате была надпись о том, что людей в Доме профсоюзов якобы «сожгли нацисты».

Читайте такжеВ Одессе суд перенес заседание по делу о массовых беспорядках 2 мая прошлого года

Активисты Куликова поля, готовясь к акции, также перекрасили желто-синий забор возле Дома профсоюзов в черный цвет. Установили баннер с фотографиями погибших в Доме профсоюзов, а также различные плакаты, в числе которых - «Одесская Хатынь». На асфальте большими буквами написали: «Не забудем, не простим».

Узнав о «Свече памяти», представители патриотических организаций привезли государственные флаги Украины, звуковую аппаратуру и заявили, что проведут «конкурс песни». Они увидели плакат с надписью «Одесская Хатынь», сорвали его и сожгли.

Читайте такжеПроект "Куликово поле" в Одессе финансировала Москва – группа "2 мая"

Проукраинские активисты объяснили свой поступок тем, что «Одесская Хатынь» - провокационное заявление, не соответствующее действительности, так как в Доме профсоюзов во время пожара были не только «случайные люди», а и вооруженные боевики. Кроме того, как утверждают патриоты, организаторы акции «Свеча памяти» якобы получают за это вознаграждение от «прокремлевских сил, спекулируя на горе родственников».

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь сепаратистов. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего 2 мая пострадало около 300 человек, погибло 48 человек.