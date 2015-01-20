СБУ: К бойне в Одессе 2 мая причастны российские спецслужбы

Об этом вечером 20 января в эфире "5 канала" во время телемарафона "Украина превыше всего" заявил заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Также он заявил о причастности иностранных спецслужб соседней страны к трагическим событиям в Одессе в мае 2014-го года.

Читайте такжеВ Одессе прогремел взрыв, погиб мужчина"Очевидно, что к трагическим событиям в Одессе 2 мая причастны российские спецслужбы. Также есть доказательства того, что за терактами в украинских городах стоят спецслужбы России", - сказал Ягун.

Он также отметил, что благодаря эффективной деятельности СБУ, "российским спецслужбам России все труднее найти диверсантов для совершения терактов" в украинских городах, и именно по этой причине "теракты, которые происходят в украинских городах, не являются системными".

2 мая 2014 г. в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Нескольких активистов сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Дома профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего за медицинской помощью обратились более 200 пострадавших, погибли 48 человек.