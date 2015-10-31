В Одессе задержан подозреваемый, причастный к взрывам в центре города - Лорткипанидзе

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления МВД в Одесской области Георги Лорткипанидзе.

«Нашими работниками управления уголовного розыска в тесном сотрудничестве с подразделением Службы безопасности Украины в Одесской области была проведена работа по комплексу мероприятий, благодаря которым задержан исполнитель, причастный к взрывам, совершенным в нашем городе по улице Ришельевской, 60 и по улице Пушкинской, 6», - написал Лорткипанидзе.

По его данным, в настоящее время осуществляются следственно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию заказчиков этих преступлений, после чего они будут привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

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Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 29-летний уроженец Одесской области подозревается в причастности к взрывам, которые произошли у развлекательных заведений на улицах Ришельевской и Пушкинской в июле текущего года.

Сообщения о взрывах поступили на спецлинию «102» с интервалом в несколько минут.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что неизвестный повредил входные двери клубов, бросив под них гранаты РГД-5. Кроме того, в результате взрыва охраннику одного из развлекательных заведений были нанесены осколочные ранения.

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По данным фактам было начато уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 с.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД совместно с областным подразделением Службы безопасности Украины задержали исполнителя указанных правонарушений. Им оказался ранее судимый уроженец Одесской области. Мужчина признался в содеянном. Во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания правоохранители обнаружили и изъяли гранату РГД-5, запал к ней и 14 граммов каннабиса.