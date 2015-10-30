СМИ: у задержанного возле дома мэра Львова мужчины изъято три гранаты РГД (фото)
Подозреваемого, который после взрыва гранаты пытался скрыться, задержали сотрудники ГСО, которые, после обстрела дома семьи Садовых из гранатомета прошлой зимой, теперь круглосуточно охраняют территорию.
Об этом сообщает издание zaxid.net.
Отмечается, что подозреваемый после задержания назвался Александром Гживинским и сказал, что служил в батальоне "Айдар".
При Гживинском обнаружены еще три гранаты РГД и тротиловая шашка.
Задержанный признался, что бросил гранату и заявил, что сделал это с целью протеста против «власть имущих». При этом добавил, что "не имеет ничего лично против Садового, но считайте, что это такой протест".
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Сообщается, что Гживинскому 29 лет, он львовянин. По состоянию на 00:10 пятницы Александра Гживинского представители правоохранительных органов уже вывезли с места нападения.
Как сообщал УНИАН, 29 октября, около 22.50, во Львове во дворе дома, где проживает городской глава Львова Андрей Садовый раздался взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.