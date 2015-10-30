СМИ: у задержанного возле дома мэра Львова мужчины изъято три гранаты РГД (фото)

Об этом сообщает издание zaxid.net.

Отмечается, что подозреваемый после задержания назвался Александром Гживинским и сказал, что служил в батальоне "Айдар".

При Гживинском обнаружены еще три гранаты РГД и тротиловая шашка.

Задержанный признался, что бросил гранату и заявил, что сделал это с целью протеста против «власть имущих». При этом добавил, что "не имеет ничего лично против Садового, но считайте, что это такой протест".

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Сообщается, что Гживинскому 29 лет, он львовянин. По состоянию на 00:10 пятницы Александра Гживинского представители правоохранительных органов уже вывезли с места нападения.

Как сообщал УНИАН, 29 октября, около 22.50, во Львове во дворе дома, где проживает городской глава Львова Андрей Садовый раздался взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.