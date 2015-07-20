В центре Одессы на входе в бар произошел взрыв, пострадал охранник (видео)

08:51, 20 июля 2015
Общество
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В центре Одессы сегодня на входе в бар произошел взрыв, пострадал охранник заведения.

Одесса / ГУ МВД в Одесской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления милиции, в 4.00 в милицию поступило сообщение, что в баре «Либерти» на улице Ришельевской, 60 произошел взрыв.

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Сотрудники милиции установили, что в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного под дверь неизвестным, пострадал охранник заведения. Мужчина госпитализирован.

При обследовании места происшествия обнаружены незначительные повреждения входной двери. Предварительно установлено, что изъятые с места происшествия фрагменты - от гранаты РГД-5. Они направлены на экспертно-криминалистическое исследование.

Следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы устанавливают обстоятельства происшествия.

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