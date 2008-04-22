В Украине начали работу 1888 пунктов тестирования выпускников

В Украине начали работу 1888 пунктов, в которых сегодня состоится тестирование по украинскому языку и литературе.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, в 10.15 пункты тестирования открыли двери для участников тестирования, общественных наблюдателей и представителей аккредитованных средств массовой информации. Непосредственно работа над тестами будет продолжаться три часа - с 11.00 до 14.00.

Сегодня происходит самое массовое в истории Украины независимое оценивание знаний выпускников школ по украинскому языку и литературе. К участию в нем зарегистрировались 512 тыс. 591 участник.