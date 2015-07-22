Оставаться в РФ более 90 суток с августа смогут только украинцы с оккупированного Донбасса

Остальные граждане Украины должны получать разрешительные документы, как и другие граждане стран СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах Федеральной миграционной службы России к пресс-конференции главы ведомства Константина Ромодановского.

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"Полагаем целесообразным продлить срок преференций для граждан, прибывших в Россию из пострадавших от боевых действий территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Остальным гражданам Украины предоставляем возможность без выезда с территории РФ находится еще 90 суток и беспрепятственно получать разрешительные документы на работу, как и для всех граждан стран-участниц СНГ, с которыми установлены безвизовые отношения", - говорится в документе.

При этом отмечается, что в связи с боевыми действиями на Донбассе до 1 августа 2015 года для граждан Украины предусмотрены преференции, касающиеся режима пребывания и возможности осуществлять трудовую деятельность.

Как сообщил УНИАН, 16 февраля начальник управления по организации разрешительной и визовой работы департамента по организации работы с иностранными гражданами Федеральной миграционной службы России Дмитрий Демиденко сообщил, что граждане Украины смогут продлевать пребывание в РФ свыше 90 суток без дополнительных разрешительных документов на дополнительные 90 суток до 1 августа.