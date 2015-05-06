Путин посоветовал беженцам из Украины "самим зарабатывать себе на жизнь"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с главой ФМС Константином Ромодановским.

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"Люди оказались в очень трудной жизненной ситуации: они от войны вынуждены уезжать. Поэтому здесь нам нужно подумать, как создать условия, при которых, конечно, у нас не будет проблем на внутреннем рынке труда, но в то же время нужно найти такое решение, которое позволило бы людям работать. Они же хотят сами зарабатывать себе на жизнь, семьи свои содержать", - сказал российски йпрезидент.

Он заявил, что с трудоустройством граждан Украины есть проблемы и ему об этом известно. "Есть другие проблемы, связанные с тем, что формально они имеют на это право, на работу, но при желании, при стремлении эту работу получить они сталкиваются с другим вопросом, а именно от них требуют регистрацию по месту жительства. А такой регистрации нет, и их не берут на работу. Замкнутый круг получается", - сказал он.

В тоже время, Константин Ромодановский отметил, что вопрос регистрации не только для этой категории проблематичен.

"Это – проблема и для такой категории, как носители русского языка. У нас принят закон, создается механизм, но граждане – у них требуется регистрация по месту жительства, как для многих других категорий. И эту проблему мы решаем. Я подготовил ряд документов, которые хотел вам доложить", - сказал глава ФМС РФ.

Справка УНИАН. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 апреля, общее количество людей, которые покинули свои дома в результате конфликта на востоке Украины, превысило 2 млн. Больше половины из них, как следует из данных ООН, в настоящее время находятся в других регионах Украины. Почти 660 тыс. человек официально зарегистрировались в России, еще 81 тыс. - в Беларуси.