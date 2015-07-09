Минобороны анонсировало начало международных военных учений в Украине

Военные многонациональные учения «Сейбер Гардиан/Рэпид Трайдент (Saber Guardian/Rapid Trident) - 2015» пройдут на Яворовском полигоне с 20 по 31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.

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«Следующее среди крупных событий, это будет проведение многонациональных учений, которые называются Saber Guardian/Rapid Trident 2015. Они снова будут проходить на Яворовском полигоне. С украинской стороны будут принимать участие 800 военнослужащих, примерно такое же количество участников учений будет и от других стран. Наибольшее число военных будет участвовать в учениях из Соединенных Штатов Америки, но также в составе боевых подразделений Великобритания, Польша, Румыния, Болгария, Грузия, Литва", - отметил Долгов.

Заместитель министра пояснил, что эти учения будут шагом к тому, чтобы усилить взаимосовместимость и отработать взаимодействие между украинскими Вооруженными силами и подразделениями других стран.