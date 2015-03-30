Порошенко утвердил план многонациональных учений с участием украинской армии

Как сообщила пресс-служба главы государства, он также подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях.

Комментируя участие украинских военных в многонациональных учениях, президент отметил: "Уровень подготовки наших военнослужащих, которые принимают участие в учениях и тренировках, должен быть таким, чтобы они стали инструкторами по подготовке и распространяли опыт, который получили, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, для повышения эффективности различных секторов наших Вооруженных Сил».

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Так, на территории Украины в 2015 году предусмотрен ряд украинско-американских учений "Фиарлес Гардиан -2015" (всего 2,2 тыс участников. человек, из них до 1 тыс. военные США), «Си Бриз - 2015» (всего 2,5 тыс. участников, из них до 1 тыс. военные США и до 500 военных из стран НАТО программы «Партнерство ради мира») и "Сейбер Гардиан/Репид Трайдент - 2015" (всего 2,1 тыс. участников, из них до 500 военнослужащих США и 600 военных из стран НАТО программы «Партнерство ради мира»), а также украинско-польские учения авиационных подразделений "Безопасное небо - 2015" (всего 350 участников, из них 100 польских военных) и подразделений военной полиции "Правопорядок - 2015" (всего 100 участников, из них 50 польских военных). Для этого Указом Президента разрешается допустить на территорию Украины для участия в многонациональных учениях подразделения вооруженных сил США, государств-членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира", Польши с вооружением, военной техникой, кораблями, подводными лодками, самолетами и вертолетами на сроки и в количестве, утвержденными Указом.

Кроме того, утвержден план участия украинских военных в многонациональных учениях за рубежом. Предусмотрены обучение тренировочных групп военной полиции в Германии (до 30 военных ВСУ), противолодочные учения государств черноморского бассейна "Морской щит-2015" (до 500 украинских военных) и многонациональные учения войск связи "Коалишин Эндевор/Комбайнд Эндевор - 2015" в Германии (до 40 военных ВСУ). Еще планируются участие во многонациональных учениях "Кленовая арка - 2015" в Литве (до 120 военных ВСУ), "Светлая лавина-2015" в Венгрии (до 30 военных от ВСУ) и "Трайдент Джанчер - 2015" в Испании и Португалии (до 50 украинских военных), а также участие в сертификационном обучении боевой тактической группы Европейского Союза "Коммон Челленж - 2015" в Германии (до 60 военных ВСУ).

Ранее УНИАН сообщал, что РФ увеличила количество военных на учениях до 80 тысяч.