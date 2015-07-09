Из колонии в оккупированном Луганске сбежали пять приговоренных к пожизненному убийц

"Из колонии в оккупированном Луганске сбежали пятеро убийц, приговоренных к пожизненному заключению", - сообщает Новое время со ссылкой на Луганскую военно-гражданскую администрацию.

"В конце прошлой недели, в ночь на воскресенье из колонии в оккупированном Луганске сбежали пятеро заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в период с 2004 до 2013 года", - сказано в сообщении.

Все они совершили убийства, в том числе двух или более лиц, из корыстных побуждений и с особой жестокостью. Возраст беглецов - от 26 до 39 лет, двое из них родом из Одесской области, один из Краматорска, один из Луганска, еще один - из Антрацита.

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"Как известно, все учреждения Государственной пенитенциарной службы, которые остались на оккупированных территориях, контролируемых самозванными республиками, несут полную ответственность за условия содержание заключенных и их охрану. Никого из беглецов пока не поймали", - отметили в ЛВГА.