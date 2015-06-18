Убийца 77 человек Брейвик решил возобновить учебу в Университете Осло

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ВУЗа, "норвежский стрелок" подал в университет необходимые документы, заявив о своем желании получить диплом бакалавра по специальности политология и приступить к учебе этой осенью, пишет ТАСС.

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"Если заявление Брейвика будет принято, то в соответствии с условиями его содержания тюрьме, у него не будет возможности посещать университетский кампус и контактировать с кем бы то ни было из студентов или преподавателей", - уточнил ректор крупнейшего университета Норвегии Уле Петтер Уттерсен.

Как сообщал УНИАН, ранее Брейвик потребовал предоставить ему видеоигры, пригрозив начать голодовку.

Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где погибли 69 человек. Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы.