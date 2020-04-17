"Кого-то вывозят": возле Киево-Печерской лавры заметили четыре "скорых" (видео)

Ранее в Лавре зафиксировали вспышку коронавирус.

Возле Киево-Печерской лавры, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, вечером в четверг заметили несколько карет скорой помощи.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Похоже, что в Лавре сейчас совсем не весело - 4 скорые за 2 часа. И все кого-то куда-то увозят", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киево-Печерской Лавре подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 у почти 100 человек.

Умерли уже три монаха, а настоятель лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19 и который находился в самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован.

15 апреля столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще один случай заболевания COVID-19 и в Ионинском монастыре - три. Кроме того госпитализировали одну монахиню и двух учеников духовной семинарии. Был осуществлен забор образцов на ПЦР-тестирования в 20 человек из семинарии. По его словам, в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий.

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