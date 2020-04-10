На Киевщине ужесточают карантин из-за осложнения эпидемической ситуации: перечень новых ограничений

Такое решение, по словам чиновников, связано с тем, что эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем.

На территории Киевской области вводятся новые ограничения.

Как сообщает Киевская ОГА на своей странице в Facebook, 10 апреля на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.

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Такое решение, по словам чиновников, связано с тем, что эпидемическая ситуация усложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля.

Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 час. 00 мин. субботу 11 апреля 2020 года в 06 час. 00 мин.13 апреля 2020) и с 13 час.00 мин. 18 апреля 2020 до 06.час 00 минут 21 апреля 2020).

2. Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

3. Усилить контроль выполнения ограничительных мероприятий в культовых сооружениях.

4. Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не более, как по два человека и в защитных масках.

5. При выявлении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:

– на 14 календарных дней вводить протиевоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;

– составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

6. Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение противоэпидемических правил и санитарного законодательства.

7. Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома (по месту пребывания(жительства)) и немедленно обращаться за медпомощью по месту обслуживания.

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