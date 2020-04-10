В Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗС

Областная власть решила ужесточить карантин, введя новые ограничительные меры для жителей региона.

В Черновицкой области в связи с распространением коронавируса в ближайшие выходные будут введены дополнительные ограничительные меры, которые будут предусматривать рекомендацию всем жителям не выходить из домов.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он отметил, что такое решение было принято в четверг на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно предусматривает, что особый ограничительный режим будет действовать с 13.00 11 апреля до 6.00 13 апреля.

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"В отличие от предыдущих выходных, за которые я вас хочу в очередной раз поблагодарить, что вы послушались и остались дома, на следующих выходных - суббота и воскресенье - с 13.00 не будут работать никакие магазины. Продуктовые магазины также не будут работать. Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, служб спасения и Национальной полиции", - сказал Осачук.

Чиновник пояснил, что эти ограничительные меры направлены на то, чтобы жители "не имели никакого искушения, не искать себе путей и повода выйти в субботу или воскресенье из дома".

Как ранее сообщал УНИАН, в четверг в Черновицкой области медики получили лабораторные подтверждения еще 76 случаев коронавируса. Таким образом, в регионе общее количество зафиксированных случаев составляет 379.

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