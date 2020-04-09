Правительство перераспределит медицинские средства для борьбы с COVID-19 в больницах

За сутки в Украине былы зафиксированы 224 новых случая инфицирования коронавирусом.

Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.

Об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

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«В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит лишь в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них», – заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости COVID-19 в Украине.