Правительство перераспределит медицинские средства для борьбы с COVID-19 в больницах
13:32, 09 апреля 2020Общество
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За сутки в Украине былы зафиксированы 224 новых случая инфицирования коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.
Об этом шла речь на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.
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«В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит лишь в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них», – заявил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости COVID-19 в Украине.
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