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"Оставайтесь дома – мы прикроем": военные обратились к украинцам из-за карантина (видео)

14:45, 08 апреля 2020
Общество
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Бойцы обратились к украинцев / скриншот

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Соответствующее видеообращение украинских военных обнародовало Министерство обороны на своей странице в Facebook.

«Оставайтесь дома – мы прикроем», – говорят военные.

Отметим, подобный флешмоб в ВСУ также был накануне выборов президента. Тогда бойцы призывали: «Голосуйте – мы прикроем».

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