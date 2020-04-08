"Оставайтесь дома – мы прикроем": военные обратились к украинцам из-за карантина (видео)

«Оставайтесь дома – мы прикроем», – говорят военные в своем видеообращении.

Вооруженные силы Украины призывают украинцев оставаться дома на период действия карантина.

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Соответствующее видеообращение украинских военных обнародовало Министерство обороны на своей странице в Facebook.

«Оставайтесь дома – мы прикроем», – говорят военные.

Отметим, подобный флешмоб в ВСУ также был накануне выборов президента. Тогда бойцы призывали: «Голосуйте – мы прикроем».