"Оставайтесь дома – мы прикроем": военные обратились к украинцам из-за карантина (видео)
14:45, 08 апреля 2020Общество
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«Оставайтесь дома – мы прикроем», – говорят военные в своем видеообращении.
Бойцы обратились к украинцам / скриншот
Вооруженные силы Украины призывают украинцев оставаться дома на период действия карантина.
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Соответствующее видеообращение украинских военных обнародовало Министерство обороны на своей странице в Facebook.
«Оставайтесь дома – мы прикроем», – говорят военные.
Отметим, подобный флешмоб в ВСУ также был накануне выборов президента. Тогда бойцы призывали: «Голосуйте – мы прикроем».
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