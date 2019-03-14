"Голосуйте! Мы прикроем!": военные призвали украинцев не игнорировать выборы (фото, видео)

"Тогда, когда война была в Грузии, Молдове, Чечне, - украинцы не поняли ценность независимости и демократии. Сейчас мы платим за такое непонимание», - подчеркнула Фриз.

Военные запустили проект «Голосуйте! Мы прикроем», которым призывают украинцев не игнорировать выборы.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Министерства по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.

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«Состоялась презентация социально-общественного проекта, цель которого напомнить украинцам, что выборы - это тоже фронт и тоже война против Путина. Ведь тысячи жертв и десятки тысяч раненых - это жертвы гибридной войны, жертвы врага, который действует всеми средствами, на разных направлениях», - написала она.

Фриз рассказала, что идея создания такого социального проекта родилась у самих военнослужащих и ветеранов, а задачей инициативной группы было реализовать идею.

«Независимость Украине была подарена. Тогда, когда война была в Грузии, Молдове, Чечне, - украинцы не поняли ценность независимости и демократии. Сейчас мы платим за такое непонимание», - подчеркнула Фриз.

Глава ведомства отметила, что плакаты и видеоролики этого проекта не содержат ни одного политического ангажирования и не является избирательно ориентированными.

«Они напоминают, что гражданским долгом военных является защита наших ценностей на фронте, тем временем, обязанностью граждан здесь, в мирном обществе, является защита ценностей бойцов, которые сейчас защищают независимость и суверенитет Украины», - подытожила она.

Напомним, 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца.

Как сообщал УНИАН, военные ВСУ на первой линии обороны в зоне проведения операции Объединенных сил смогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди за соответствующим решением командиров подразделений.