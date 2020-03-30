Россиянин нарушил условия самоизоляции и попытался пересечь украинскую границу – ГПСУ
В пункте пропуска «Юнаковка» (Сумская область) гражданин РФ попытался пересечь государственную границу, хотя раньше обязался придерживаться обязательной самоизоляции в течение 14 суток.
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Как сообщается на сайте МВД, инцидент произошел накануне, 29 марта. Указанный россиянин имеет вид на жительство в Украине, выезжал в РФ автомобилем.
В ходе прохождения контроля пограничники установили, что этот россиянин на прошлой неделе во время пересечения границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятого на себя обязательства не сдержал.
О правонарушении пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на россиянина административные материалы по ст. 44-3 КуоАП (нарушение правил относительно карантина людей). Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.
Накануне в Украину прибыл спецпоезд сообщением «Москва-Киев», который доставил граждан Украины, пожелавших выехать из РФ.
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