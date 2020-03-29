В Украину прибыл спецпоезд "Москва-Киев" с украинцами (видео)

Состав прибыл с опозданием на полчаса.

В столицу с утра прибыл спецпоезд сообщением «Москва-Киев», который доставил пожелавших выехать из РФ граждан Украины.

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Как сообщает «Страна», состав прибыл на первую платформу киевского вокзала. Рядом дежурила полиция и скорая.

Поезд прибыл с опозданием на полчаса. Впрочем, из Москвы он тоже выехал с задержкой. В вагоны сразу стали заходить пограничники и медики.

Напомним, поезд с украинцами выехал из Москвы накануне. Наполнение вагонов - 100-процентное, но выехать на родину смогли не все желающие.

Украинцев, которые не из Киева, должны развезти по домам - по крайней мере у каждого спросили, в какую именно область они отправляются дальше.