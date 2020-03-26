Россияне в патрули с ракетным катером нагло выкачивали газ в украинских водах (видео)

Собранные материалы с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге.

Морская охрана вместе с пограничниками обнаружили в районах газовых месторождений в исключительной морской экономической зоне Украины самоподъемные буровые установки «Украина», переименованные оккупантами в «Крым-1» и «Таврида», с российскими флагами и патрулем ракетного катера ЧФ РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

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На запрос корабля морской охраны о цели пребывания военного корабля в украинских водах, тот заявил, что осуществляет охрану экономической деятельности России и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

«Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации относительно осуществления незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ РФ», – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что собранные материалы с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, признающее, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Автономной Республики Крым окажет правовую оценку введению Российской Федерацией запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.