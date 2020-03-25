Оккупанты запретили украинцам владеть землей в аннексированном Крыму, прокуратура АРК разбирается

В прокуратуре отметили, что такой указ оккупационных властей нарушает ряд норм международного гуманитарного права.

Прокуратура Автономной Республики Крым даст правовую оценку введению Российской Федерацией запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.

Как говорится в сообщении на сайте прокуратуры АРК, в рамках уголовного производства, начатого ранее по факту присвоения государственной и частной собственности, в том числе и земельных участков, на временно оккупированной территории полуострова, прокуратура Крыма даст правовую оценку указанному документу.

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"Присвоение РФ государственной собственности Украины и частной собственности населения является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также военным преступлением согласно Римскому статуту Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)", - отметили в ведомстве.

Напоминается, что президент государства-оккупанта 20 марта подписал указ, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

Справка УНИАН. Прокуратурой автономии осуществляется процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам захвата и присвоения государством-оккупантом на территории полуострова Крым зданий, сооружений, земельных участков, автотранспортных средств, другого движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и собственности физических и юридических лиц.

Согласно данным прокуратуры АРК, в ходе досудебного расследования удалось установить более 4000 захваченных оккупационными "органами власти" объектов, стоимостью более 60,2 млрд грн. Судами по ходатайствам прокуроров наложен арест на имущество общей стоимостью около 4,1 млрд грн.

В 2017 году прокуратурой направлено информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), которое касалось незаконного присвоения государственной и частной собственности на оккупированном полуострове.

Как сообщал УНИАН, 25 марта постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич назвал военным преступлением введение российскими оккупантами запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.