Днепр закупил первую партию медицинского оборудования для лечения коронавируса

Город еще ждет 35 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

В Днепре 21-я больница, которая определена базовой для лечения коронавируса, получила первую партию необходимого медицинского оборудования на общую сумму около 3 млн грн.

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Об єтом сообщает Днепровский горсовет.

Генеральный директор инфекционной больницы № 21 Николай Турчин отметил, что "в больницу поступили два двухканальных электрокардиографа и пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови детей". "Вскоре мы ждем 35 аппаратов для искусственной вентиляции легких и 30 кислородных концентраторов и другое необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19", - отметил Турчин.

Он добавил, что в первой партии поставки медицинского оборудования поступили средства индивидуальной защиты персонала, рассчитанные на месяц. Кроме этого, больница получила средства для проведения дезинфекции, их должно хватить на три месяца.