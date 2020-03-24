Эвакуационными поездами в Украину вернули уже почти 5,5 тысячи украинцев

Вчера поездами из Перемышля и Риги на территорию Украины въехали 1240 украинцев и 6 иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине.

Девятью эвакуационными поездами из Перемышля и Риги в Украину доставлено почти 5,5 тыс. граждан.

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Об этом УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«За вчера были два эвакуационных поезда – из Перемышля и Риги. В общем этими двумя поездами в Украину въехало 1240 украинцев и 6 иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине», - отметил Демченко.

В целом, по его словам, 9 эвакуационными поездами домой уже перевезли почти 5,5 тыс. граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 марта с начала эвакуационных мероприятий 70 тыс. 137 украинцев уже вернулись на родину из-за границы.