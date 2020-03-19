Карантин в Одессе: потасовки в транспорте, выбитое стекло в трамвае и угрозы водителю ножом (фото, видео)

На некоторых маршрутах прерывалось движение трамваев из-за протеста местных жителей.

В Одессе в четверг утром возникли конфликтные ситуации в коммунальном общественном транспорте из-за ограничения по количеству пассажиров в салоне.

Как пишет "Думская", накануне КП "Одесгорэлектротранс" объявило о снижении лимита на количество одновременно перевозимых пассажиров - до 10 человек, а не 20, как было ранее.

"Если учесть, что большинство маршруток по-прежнему не работает, основная нагрузка легла на трамвайно-троллейбусный сегмент, однако водители получили строгую директиву - в случае, если в салон зашло больше десяти человек, оставаться на месте и никуда не ехать", - пишет издание.

Отмечается, что многие машины с максимальным количеством пассажиров даже не останавливаются на остановках. По информации корреспондента, пассажиры нововведения восприняли с агрессией.

"С утра на большинстве маршрутов звучит ругань и вспыхивают потасовки. В трамвае, которые следовал по маршруту №10 буяны выбили стекло, на "камышовом трамвае" (№20) ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение – так одесситы выражают протест", - сказано в сообщении.

Коммунальщики проводят разъяснительные беседы и профилактическую работу, привлекают полицию.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня ситуация на дорогах спокойная, по сравнению с утром среды. Но, все же без пробок не обошлось.