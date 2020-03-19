Второй день без метро: что происходит на дорогах Киева (карта)

В столице с вечера вторника не работает метрополитен.

В четверг утром в Киеве местами наблюдаются традиционные "тянучки", вызванные немногочисленными ДТП и скоплением автомобильного транспорта на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Осложнено движение на улице Набережно-Рыбальской, Нижнем Валу, Грушевского, Борщаговской. Движение с Левого берега в направлении центра города не затруднено: все мосты через Днепр едут свободно, кроме небольшой "тянучки" на Южном.

Незначительное скопление транспорта наблюдается возле станций метро "Университет" и "Дружбы народов".

На левобережной части столицы проблем с передвижением на автомобильном транспорте не наблюдается.

Как сообщал УНИАН, с вечера 17 марта в Киеве не работает метрополитен. Ограничения связаны с карантином из-за коронавируса. Возобновлять его работу до 3 апреля столичные власти пока не планируют.