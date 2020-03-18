Люди в масках и закрытые магазины: как живет Львов в условиях карантина (фоторепортаж)

Уже третий день в городе усилены карантинные ограничения.

Во Львове с понедельника, 16 марта, в рамках усиления карантинных ограничений закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

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Соответствующее решение приняла комиссии по чрезвычайным ситуациям с целью предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем во Львове на наличие коронавируса проверяют 24 человек. По данным горсовета, все эти люди госпитализированы с подозрением на заболевание, однако подтверждения пока нет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции COVID-19: из которых 10 - в Черновицкой области (один - летальный), 3 - в Киевской и один летальный в Житомирской.