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"Государство делает правильно": полковник объяснил призыв офицеров запаса на срочную службу

09:47, 04 марта 2020
Общество
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Офицеров запаса будут призывать на срочную службу / фото УНИАН

Об этом рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя призывную кампанию в Украине, передает «Обозреватель».

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"Необходимо, чтобы все офицеры, которые закончили военные кафедры, но не проходили военную службу, прошли военную службу и получили военную специальность, а затем были внесены в резерв первой, второй или другой очереди", – отметил военный эксперт.

"Во-первых, не хватает офицерского состава в Вооруженных силах. Во-вторых, это выполнение мобилизационной работы по укомплектованию профессионалами первой-второй-третьей очереди. И третье – это военно-патриотическое воспитание, которым должно заниматься государство. И государство делает абсолютно правильно", – подчеркнул он.

По словам Старикова, Вооруженные силы Украины строятся по такому же принципу, как Вооруженные силы Советского Союза: "Всегда был некомплект младшего офицерского состава, командиров взвода, командиров роты до начальника штаба батальона".

"В странах НАТО проблему решают другим способом комплектования и наполнения младшим офицерским составом... Нужно полностью менять кадровую политику", – добавил он.

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