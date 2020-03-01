Офицеров запаса будут призывать в этом году на срочную службу

Офицеров запаса не будут привлекать к участию в операции Объединенных сил.

В этому году на срочную службу в армию будут призывать офицеров запаса.

Об этом рассказал изданию АрмияInform начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.

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«Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины. О том, что офицеров запаса будут призывать 1 апреля, как сообщили некоторые СМИ, я не уверен. Потому что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определяют приказы Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба. Пока ни одного приказа не выдано, и не определены сроки, когда их призывать, но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров», - отметил Сергей Волков.

По его словам, ответственность и организация этой работы возложена на военные комиссариаты. Туда они должны явиться и пройти медосмотр. Но уже после того, как определят объемы учетных специальностей. Эти офицеры должны отвечать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек. На эту категорию распространены такие же отсрочки, как и для срочников.

«Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу - на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом - назначение для прохождения военной службы в, как правило, не боевых частях ВСУ», - подчеркнул полковник Сергей Волков.

Он уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил. За 6 месяцев со дня призыва они могут заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года. Вот если заключают контракт, то их могут привлечь к участию в ООС. После окончания 18-месячного срока службы их освобождают установленным порядком в запас.