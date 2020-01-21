Связана с ФСБ крымчанка с паспортом РФ хотела устроиться на руководящую должность в Минобороны

Женщина претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента государственных закупок Министерства обороны Украины. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила трудоустройство на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора.

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Как сообщается на сайте СБУ, оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до временной оккупации Крымского полуострова украинка проживала за границей.

Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев.

«Однако осесть на материковой части Украины не спешила - она не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на оккупированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора», - отмечается в сообщении.

Именно после одного из таких путешествий женщина решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Полномочиями на этой должности предусмотрен доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямая коммуникация с высшими должностными лицами стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная СБУ проверка установила обстоятельства, несовместимые с государственной службой в Минобороны. Женщина «забыла» указать, что имеет российское гражданство, знакомых из ФСБ и не сообщил о содержании разговоров с ними.

Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.