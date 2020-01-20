СБУ блокировала импорт брендовой одежды на миллионы долларов по заниженной стоимости (фото)

По предварительным оценкам, реальная стоимость продукции составляет более 2,5 миллиона долларов.

Служба безопасности Украины блокировала механизм импорта брендовой одежды и аксессуаров на миллионы долларов по заниженной таможенной стоимости.

Читайте такжеСБУ разоблачила миллионные махинации руководителя КП в ДрогобычеКак говорится в сообщении на сайте СБУ, организовали сделку черновицкие и киевские коммерсанты. Правоохранители остановили фуру с товарами на таможенном посту «Вадул-Сирет» Буковинской таможни. По документам, коммерсанты ввозили в Украину одежду и обувь турецкого продавца со складов, расположенных в Польше. Официально авто перевозило товары на сумму почти 70 тысяч долларов.

Во время углубленной проверки груза выяснилось, что под видом дешевой продукции злоумышленники пытались ввезти в Украину элитную одежду и аксессуары известных мировых брендовых компаний.

В СБУ отметили, что, по предварительным оценкам, реальная стоимость продукции составляет более 2,5 миллиона долларов.

Груз изъят до принятия решения судом.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ заблокировала канал нелегального ввоза мигрантов на границе с Россией.