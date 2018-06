Знаменитый словарь английского языка пополнился словами "тверк", "эмодзи" и "мэм"

Толковый словарь английского языка Merriam-Webster пополнился еще на 700 новых слов. Среди них - "тверк", "мем", "фотобомба", "эмодзи" и аббревиатура WTF. Об этом сообщает ZN.UA.

Также были добавлены около 700 новых значений в существующие статьи и 3200 примеров для улучшения понимания слов, а 200 самых популярных статей обновили и расширили.

Существительное twerk (тверк) обозначает танец, в котором активно используются ягодицы, бедра, живот и руки, а остальные части тела остаются полностью неподвижными.

Еmoji (эмодзи) – это "маленькое изображение, символ или иконка, добавляемая в текст сообщения в электронных коммуникациях (СМС, e-mail или соцсетях), чтобы выразить отношение автора, сделать сообщение живым без слов".

Слово meme (мем) в первом значении обозначает стиль или поведение между членами определенной культуры, во втором – объект, привлекающий внимание и активно распространяющийся в социальных сетях.

Глагол photobomb (фотобомбить) означает неожиданное появление в виде шутки кого-то или чего-то на фотографии в момент, когда ее делают.

Также словарь пополнился аббревиатурами "WTF" (What the fuck, "Какого черта?") и "FWIW" (For what it's worth, "если это имеет какое-либо значение").

Словарь Merriam-Webster ведет свою историю с XIX века. В этом словаре впервые было указано на отличия американского и британского вариантов английского языка.