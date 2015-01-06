Украинский словарь назвал "киборги" словом 2014 года

Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» признал «киборги» словом 2014 года.

Как сообщает Радио «Свобода», слово, которое получило свое новое значение в сентябре 2014 года, быстро подхватили пользователи соцсетей, а вслед за ними и традиционные СМИ и политики. Президент Украины Петр Порошенко даже использовал слово «киборги» в своем новогоднем обращении.

Примечательно, что слово «киборги» в значении «защитники Донецкого аэропорта» подарил украинскому языку в сентябре 2014 года пророссийский боевик. Тогда он пытался объяснить, почему передовые отряды российско-террористических войск во всеоружии не могут взять Донецкий аэропорт, который защищает несколько десятков украинских военных со стрелковым оружием.

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Слово «киборги» является едва ли не единственным среди наиболее важных слов в прошлом году, которое имеет положительное значение. Среди знаковых позитивных слов можно назвать еще два: «волонтер» и «доброволец». Другие слова, которые описывали 2014 год, такие как «аннексия», «война», «АТО» или «ватники», имеют ярко выраженный негативный оттенок.

Словарь «Мислово» выбирает слово года во второй раз. В прошлом году словом года было названо «Евромайдан».

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Основными критериями выбора являются популярность слова и его социальная значимость.

Справка УНИАН. «Мислово» - онлайн-словарь неологизмов и сленга современного украинского языка. Слова и определения в словарь добавляют обычные пользователи.