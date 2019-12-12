Полное отключение аналогового ТВ в Украине перенесли на июнь 2020 года

Для отдельных категорий вещателей трансляция аналогового ТВ будет продлена до 30 июня 2020 года.

Национальный совет согласовал перенос срока отключения аналога в Украине на 30 июня 2020 года.

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Об этом говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщается, 12 декабря Национальный совет согласовал без замечаний проект постановления Кабмина «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины», разработанный Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Им предусмотрено, что срок использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий вещателей будет продлен до 30 июня 2020 года.

Отмечается, что до этой даты будут использовать аналоговый стандарт те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Российской Федерацией – на севере страны и в Херсонской области на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.