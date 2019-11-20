Что ждет украинского телезрителя после кодирования каналов на спутнике

С нового года украинцам придется платить за популярные украинские каналы.

Уже в январе 2020 открытый «спутник» будет закодирован, следовательно, заблокирован доступ к свободному, читай, пиратскому контенту. Сейчас идет процесс частичного кодирования спутникового ТВ сигнала 4 крупнейших медиагрупп Украины (1+1 Media, «Медиа Группа Украина», Star Light Media, Inter Media Group).

Это означает, что просмотр телепрограмм бесплатно и непосредственно со спутника станет недоступным. В общем украинский зритель попрощается с бесплатным просмотром самых популярных телеканалов: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Униан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ ТВ, ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Интер, НТН , К1, Пиксель, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom (всего 23 ведущие каналы).

Чтобы продолжить смотреть любимые украинские телеканалы и дальше, украинцы, имеющие «тарелку» должны заранее позаботиться о подключении к официальному провайдеру. Хорошая новость в том, что сегодня зритель волен выбирать между вариантами подключения: провайдер кабельного или спутникового ТВ, IPTV/OTT (интерактивное телевидение), а также эфирный цифровой сигнал Т2 (прием на антенну) и при наличии покрытия.

Неудобств от кодирования спутникового сигнала не почувствуют абоненты, которые уже получают услуги ТВ у своего провайдера. Однако надо учитывать тот факт, что доступ к сигналу будет только у официальных поставщиков контента.

Например, компания ВОЛЯ получает сигнал со спутника легально и через свою кабельную сеть передает его на телевизоры и мобильные устройства телезрителей. Именно поэтому, абоненты компании имеют большое преимущество.

Владельцам спутниковых антенн и людям, которые еще не определились с провайдером, перед подключением нужно обратить внимание на стоимость дополнительного оборудования для просмотра телепрограмм, ведь оно может потянуть на более чем тысячу гривен. Воля предлагает подключение всего за 1 гривну и включает абонентский тюнер в стоимость пакета услуг.

Также надо обратить внимание на выгодные варианты подключения, объединяющие в себе интернет и интерактивное телевидение.

Услуга интерактивного ТВ - уникальная возможность смотреть сотни рейтинговых цифровых каналов со всего мира, в том числе в HD качестве. Но такое предложение есть не у каждого провайдера. Чтобы выбрать для себя лучший вариант и в будущем не испытывать никаких неудобств, стоит обратить внимание на предложение от ВОЛЯ, которая предлагает своим абонентам дополнительно подключить такие популярные тематические пакеты как «Спорт», «Детский» и «Развлекательный».

Преимуществом этого ТВ является онлайн-кинотеатр Воля Cinema. Он насчитывает более 30 тысяч фильмов. Этим ресурсом можно управлять с помощью простого и понятного программного гида. Смотреть такое телевидение можно на любом гаджете в удобном месте, в удобное время.

Компания предоставляет доступ к лучшему легальному познавательному, спортивному и фильмовому контенту высокого качества от украинских каналов и мировых телегигантов таких, как FOX, Discovery, AMC, Nat Geo и других. В пакетах провайдера более 30 каналов высокой четкости (HD) ─ наибольшее количество в Украине.

Кроме того, у компании пять собственных каналов ВОЛЯ CINE+. Особого внимания заслуживает детский контент на канале CINE+ Kids HD. Он наполнен образовательными и развлекательными передачами, популярными мультфильмами и сериалами от Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel, DreamWorks и других.

Чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, ВОЛЯ всегда предлагает только топовые киноновинки и лучшие мировые премьеры. В ближайшее время абоненты компании смогут насладиться хитами о супергероях «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал», оскароносной лентой «Зеленая книга», замечательным произведением нового украинского кинематографа «Круты 1918», киноадаптацией Гая Риччи «Аладдин», детским бестселлером «Ледяное сердце» и многими другими.

Один из украинских провайдеров уже готов к новой эре телевидения. А готовы ли украинцы потреблять действительно качественный контент, смотреть любимые каналы в лучшем качестве, а также новинки сериалов менее, чем через 24 часа после мировых показов?

Поэтому, делайте выводы и выбирайте лучшего партнера для просмотра телеканалов уже сегодня!

ВОЛЯ - общенациональный украинский телекоммуникационный провайдер, предоставляющий современные телекоммуникационные услуги в 35 городах и 19 регионах Украины: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение ВОЛЯ Smart HD, высокоскоростной Интернет, а также облачные решения и услуги крупнейшего в Украине дата-центра. Средиакционеров - компании PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, European Bank of Reconstruction and Development (ЕБРР), GOLDMAN SACHS, UBS AG, SIGMA BLEYSER. Четвертый год подряд ВОЛЯ признана лучшим провайдером цифровых развлечений года по версии Международного конкурса «Выбор года».