Пожар в одесском колледже: под завалами нашли тела еще трех погибших

Тело одного человека нашли в 22:30 во время разбора завалов. Еще двоих обнаружили около полуночи.

Вечером 11 декабря на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили еще три тела.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Тело одного человека нашли в 22:30 во время разбора завалов. Еще двух обнаружили около полуночи.

В ГСЧС уточнили, что тела людей еще не идентифицировали.

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Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на улице Троицкой, произошел пожар, его тушили почти сутки.

В полиции рассматривают две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог. Позже появилась третья версия: неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в колледже не было пожарной сигнализации. Также полиция установила, что в учебном заведении не было огнетушителей и датчиков чувствительности к дыму и температуре.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест и отстранил от должности директора колледжа.