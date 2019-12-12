Пожар в одесском колледже: под завалами нашли тела еще трех погибших
Вечером 11 декабря на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили еще три тела.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Тело одного человека нашли в 22:30 во время разбора завалов. Еще двух обнаружили около полуночи.
В ГСЧС уточнили, что тела людей еще не идентифицировали.
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Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, что на улице Троицкой, произошел пожар, его тушили почти сутки.
В полиции рассматривают две версии возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог. Позже появилась третья версия: неосторожное обращение с огнем.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в колледже не было пожарной сигнализации. Также полиция установила, что в учебном заведении не было огнетушителей и датчиков чувствительности к дыму и температуре.
Суд отправил под круглосуточный домашний арест и отстранил от должности директора колледжа.