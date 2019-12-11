В Одессе демонтировали аварийную стену сгоревшего колледжа, мешавшую искать пропавших без вести людей

Начаты работы по расчистке внутреннего двора и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.

В Одессе завершен демонтаж аварийной стены сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которая мешала безопасным поискам людей, пропавших без вести, а также дальнейшему разбору завалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 17.00 среды, 11 декабря, завершены работы по демонтажу аварийной стены (сектор D). Начаты работы по расчистке внутреннего двора и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина обстрелял экипаж полиции - введена спецоперация "Гром"

«Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Работы выполняются во взаимодействии с департаментом архитектуры и строительства Одесского городского совета, геодезистами и пр. Психологами ГСЧС осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших», - сообщили в пресс-службе.

Всего с начала разборки завала вывезено около 2,1 тыс. куб. м строительных конструкций.

К работам привлечено около 300 человек и 40 единиц техники.

В целях безопасности перекрыто газоснабжение в расположенном рядом жилом доме по ул. Троицкой, 23, откуда отселены жители 15 квартир.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. Местонахождение 4 человек неизвестно.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.