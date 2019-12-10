Бывшие политзаключенные Балух и Карпюк вместе с Денисовой будут предотвращать пыткам людей в тюрьмах (фото)

Первый совместный мониторинговый визит планируют осуществить к Лукьяновскому СИЗО, чтобы проверить устранение недостатков, которые обнаружили во время предыдущего мониторинга.

Освобожденные из российского плена бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух подписали Меморандум о сотрудничестве по предотвращению пыток людей в местах несвободы.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что в ближайшее время Николая Карпюка, который возглавляет общественную организацию «Украинский центр предотвращения пыток», назначат членом Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека.

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Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном.

Первый совместный мониторинговый визит планируют осуществить в Лукьяновское СИЗО, чтобы проверить устранение недостатков, которые обнаружили в ходе предварительного мониторинга.

«Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма», — добавила омбудсмен.

Напомним, что 7 сентября 2019-го украинские моряки и украинские политзаключенные Владимир Балух, Николай Карпюк, Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие, в результате большого обмена пленных вернулись домой.

Несмотря нна масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 115 украинцев. В частности — крымский активист Алексей Чирний, осужденный по делу так называемых «украинских диверсантов» Андрей Захтив, обвиняемый в шпионаже Валентин Выговский. Также российские власти не прекращает преследования крымских татар. А в арбитраже Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор рассматривается основное дело относительно незаконных действий Российской Федерации в Черном море 25 ноября 2019.

10 декабря Президент Владимир Зеленский отметил, что на «нормандском саммите» договорились об обмене пленных в формате «всех на всех». Это касается только заложников на оккупированном Донбассе. Речь идет о 72 людях, которые вернутся на подконтрольную Украине территорию до конца 2019 года.