Освобожденным украинским узникам Кремля выплатят по 100 тысяч гривень

За выполнение соответствующего решения будет отвечать Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Каждый из 35 освобожденных в рамках обмена 7 сентября украинцев получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривень.

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Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Только что приняла участие во втором заседании Кабинета Министров Украины.

Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривень», – отметила она.

По словам омбудсмена, ответственным за исполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили русские. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.