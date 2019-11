The New York Times начало писать Kyiv вместо Kiev

Американское издание ввело правильную транслитерацию названия украинской столицы.

Американское издание The New York Times изменило написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

«Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив «Kiev» на «Kyiv», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что после того, как летом по обращению посольства Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе, с рекомендациями международной акции KyivNotKiev присоединились Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, а теперь The New York Times.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД Украины начал онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev).

Правильную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов.