Международная авиация изменила написание названия украинской столицы на Kyiv

В МИД назвали это "важным шагом, который положил конец использованию "Kiev" в международной практике!".

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицы Украины Kyiv.

Об этом сообщает в Twitter МИД Украины.

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"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны @IATA за принятие решения использовать корректную название 🇺🇦 столицы как #Kyiv", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что это является "важным шагом, который положил конец использованию "Kiev" в международной практике!".

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что сейчас правильно передавать название ближе к произношению, свойственному украинскому языку, то есть Kyiv.