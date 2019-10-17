Суд приговорил командира российского «Града» до 10 лет тюрьмы

В феврале 2019 года мужчину ранили и задержали украинские военные.

Артемовский горрайонный суд приговорил жителя Макеевки до 10 лет тюрьмы за участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР», в соответствии со статьей ч.1 сек.258-3 УКУ.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Как установили следователи, 17 июля 2014 года 23-летний мужчина поступил на оккупированной территории в состав так называемой артиллерийской бригады «Кальмиус» так называемого «Министерства обороны «ДНР».

Обвиняемый работал механиком-водителем и командиром машины реактивного залпового огня «Град», будучи вооруженным автоматом Калашниковым. Воевал в районе Донецка, Снежного, Горловки, а также в Новоазовском и Шахтерском районах.

В феврале 2019 года мужчину ранили и задержали украинские военные. Боевик сделал вид, что он гражданский и случайно наткнулся на блокпост ВСУ. Однако суд признал доказательства прокуратуры исчерпывающими и обоснованными.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики на Донбассе вербуют осужденных лиц, оказавшихся в местах лишения свободы до начала вооруженного конфликта - до 2014 года, а затем передают их на контролируемую Украиной территорию для подрывной деятельности против Украины.