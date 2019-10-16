Боевики вербуют осужденных и передают их Украине – СБУ (видео)

В этом году СБУ выявила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых боевиками осуществлялись вербовочные подходы.

Контролируемые Россией боевики вербуют на Донбассе осужденных лиц, которые оказались в местах лишения свободы до начала вооруженного конфликта - до 2014 года, а затем передают их на контролируемую Украиной территорию для подрывной деятельности против Украины.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, контрразведчики Службы безопасности фиксируют массовые факты вербовки представителями так называемых «МГБ Л/ДНР» граждан Украины, передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

Читайте такжеУкраинскому "шпиону" дали в России 7 лет

«Установлено, что созданные и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний

амеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их дать письменное согласие на сотрудничество. Они должны были выполнять задачи в ущерб государственной безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения», - говорится в сообщении.

При этом, как говорится в сообщении СБУ, согласно личным свидетельствам многих осужденных, «террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания».

В частности, среди заключенных, в 2019 году были этапированы на контролируемую Украине территорию, контрразведка СБУ в разных регионах страны выявила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

«По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии №38 ВОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики. При этом ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной «связи», - заявили в СБУ.

Также сказано, что выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, житель Днепропетровской области, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, были привлечены к работам на одном из блокпостов террористической группировки «Безлера».

По каждому выявленному факту осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.