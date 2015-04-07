Суд отказал Харьковскому горсовету признать незаконным снесение памятника Ленину

В Харькове суд отказался признать незаконным снесение памятника Ленину на площади Свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее решение Харьковский апелляционный административный суд вынес сегодня, 7 апреля.

"Харьковский апелляционный административный суд отказал городскому совету в требовании признать незаконным распоряжение экс-председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Балуты о снесении памятника Ленину на пл. Свободы", - сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя юридического департамента Харьковского городского совета Константина Прокопьева, горсовет обратится в Высший административный суд с кассационной жалобой на решение апелляционного суда.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2014 во время многотысячного митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты пытались свалить 8-метровый памятник Ленину с постамента. Вечером того же дня председатель Харьковской ОГА Игорь Балута издал распоряжение об изъятии данного памятника из реестра памятников и демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге. После брифинга активисты со второй попытки повалили памятник Ленину.

15 октября Харьковский горсовет обратился в суд с иском, в котором требовал признать незаконным и отменить распоряжение Балуты об изъятии из госреестра и демонтаже памятника Ленину на Площади Свободы.