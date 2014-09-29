Кернес хочет наказать виновных в снесении памятника Ленину в Харькове

17:01, 29 сентября 2014
Политика
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Харьковский горисполком обратится в прокуратуру с требованием наказать виновных в снесение памятника Ленину на площади Свободы.

kernes.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил харьковский городской голова Геннадий Кернес.

“Мы готовим заявление в правоохранительные органы, органы прокуратуры, чтобы те, кто будет обнаружен как нарушитель, ответили за законом”, - сказал Кернес.

Он выразил сожаление, что, учитывая свое состояние здоровья, не смог вчера прибыть на площадь Свободы и остановить людей, которые разрушали памятник.

По мнению Кернеса, ответственность за этот "беспредел" лежит на председателе Харьковской ОГА Игоре Балуте.

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Мэр отметил, что памятник находился на балансе КП “Харьковзеленстрой”, и потому председатель Харьковской ОГА не имел права отдавать распоряжение о его демонтаже.

Кернес напомнил, что утром остатки памятника были вывезены с площади Свободы, однако заверил, что коммунальные службы города не имеют к этому никакого отношения.

По информации городского головы, сейчас часть обломков находится на территории завода им. Малышева, еще часть — на территории “Харьковоблавтодора”.

Кернес заверил, что памятник будет восстановлен на том же месте, и на том же постаменте, где он стоял раньше.

По его словам, сейчас вопрос восстановления изучает скульптор Александр Ридный.

Кернес также выразил убеждение, что снесение памятника Ленину “было направлено не на мир, а на разжигание конфликта”.

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По его убеждению, милиция должна проявить профессионализм и найти причастных к снесению памятника.

Мэр также отметил, что, по его данным, большая часть людей, которые принимали участие в снесении памятника, были не харьковчане, а приезжие.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября во время митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты пытались свалили 8-метровый памятник В.Ленину с постамента. Вечером того же дня председатель Харьковской ОГА Игорь Балута издал распоряжение об исключении данного памятника из реестра памятников и демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге. После брифинга активисты со второй попытки свалили памятник Ленину.

29 сентября, в связи с распоряжением губернатора, милиция закрыла уголовное производство, открытое по факту разрушения памятника Ленину на площади Свободы по ч.2 ст.298 (уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

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