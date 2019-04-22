Салаты на Пасху: 5 оригинальных рецептов

Праздничные салаты станут хорошей альтернативой жирным блюдам на пасхальном столе и помогут не нагружать желудок после затяжного поста.

В преддверии Пасхи каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить на праздник. После длительного поста, диетологи не рекомендуют набрасываться на жирную мясную пищу. Поэтому отличной альтернативой станут праздничные салаты.

УНИАН собрал оригинальные рецепты праздничных салатов на Пасху.

Пасха-салат

Этот праздничный салат отлично подойдет на пасхальный стол не только из-за оригинальной подачи, а и потому, что содержит и мясо, и яйца, и молочные продукты, которые запрещены в пост, однако остается довольно диетическим.

Ингредиенты:

• Отварная куриная грудка - 200 г

• Вареные яйца - 3-4 штуки

• Морковь - 2 штуки

• Твердый сыр - 100 г

• Чеснок - 1 зубчик

• Панировочные сухари

• Майонез или йогурт

• Огурец, редис, перец, помидор - для украшения

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1. Куриную грудку мелко порезать и смешать с чесноком. Выложить толстым слоем на небольшое блюдо.

2. Вторым слоем выложить сыр, смешанный с йогуртом, затем морковь.

3. Бока салата обсыпать панировочными сухарями.

4. Сверху смазать сметаной, йогуртом или майонезом. Украсить верхушку "кулича" разноцветными мелко нарезанными овощами (перец, огурец, редис, помидор, кукуруза).

Салат Пасхальное яйцо

Ещё одно блюдо, отличающейся праздничной подачей, - салат "Пасхальное яйцо".

Ингредиенты:

Свежие шампиньоны - 300-400 г

• Лук - 1 средняя

• Картошка - 2 крупных

• Куриный окорок - 1 шт

• Вареные яйца - 4 шт

• Вареная морковь - 2 средних штуки

• Вареная свекла - 1 штука

• Чеснок - 2 зубчика

• Растительное масло для жарки

• Майонез

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1. Шампиньоны и лук мелко нарезать, посолить и обжарить на растительном масле.

2. Отдельно обжарить нарезанную мелкими кубиками картошку. Выложить к грибам.

3. Мясо с окорочка снять с костей, нарезать кубиком, посолить и поджарить до готовности на растительном масле (это займет примерно минут 10), выложить к картошке и грибам.

4. Перемешать ингредиенты, добавив небольшое количество майонеза и ваших любимых приправ.

5. Яйца, свеклу и морковку по отдельности натереть на крупной терке. Свеклу отжать от лишнего сока, посолить, добавить мелко порубленный чеснок и небольшое количество майонеза, перемешать.

6. На тарелку первым слоем выложить в виде яйца жареные курицу, грибы и картошку.

7. На первый слой салата выложить натертую морковь и смазать небольшим количеством майонеза.

8. На морковь выложить яйца и смазать небольшим количеством майонеза.

9. На яйца выложить свеклу, закрыв ею все слои салата. Дать салату настояться несколько часов.

10. Получившееся "яйцо" украсить на свой вкус. Можно использовать овощи или сделать сетку из майонеза.

Рецепт салата Пасхальное яйцо: видео

Видео Лилия Цвит

Рецепт салата Гнездо глухаря

Ещё один праздничный салат на Пасху - «Гнездо глухаря». Курица и картофель делают его сытным, а огурец добавляет свежести.

Ингредиенты:

• Куриного филе - 200 г

• Картофель - 3 шт

• Свежий огурец - 1 шт

• Куриные яйца - 2 шт

• Перепелиные яйца для декора - 3-4 шт

• Половина красного репчатого лука

• Пучок укропа

• Майонез

• Соль

• Специи для курицы

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1. Картофель почистить и натереть на терке для корейской морковки либо же нарезать очень тонкой соломкой. Картофельную соломку обжарить на сковороде или во фритюре до золотистой корочки. Выложить картофель на бумажное полотенце или салфетку, чтоб убрать лишнее масло.

2. Куриное филе пожарить на сковороде или запечь в духовке.

3. Яйца отварить и остудить в холодной воде.

4. Яйца, курицу, огурец и лук нарезать мелкими кубиками и перемешать, заправив майонезом. Салат выложить кучкой на плоскую тарелку, посередине сделать небольшое углубление и засыпать его мелко нарезанным укропом.

5. Сверху на укроп положить перепелиные яйца. Посыпать салат картофельной соломкой.

Салат Сельдь под зеленой шубой: рецепт

Отлично на праздничном столе будет смотреться весенний вариант всеми любимой "Селедки под шубой".

Ингредиенты:

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• Филе сельди — 2 шт

• Лук зеленый — большой пучок

• Укроп — большой пучок

• Огурец свежий — 1 шт

• Сыр твердый — 150 г

• Картофель отварной — 2 -3 шт

• Майонез

1. Филе селедки нарезать мелкими кусочками и выложить на блюдо и смазать майонезом.

2. Вторым слоем выложить мелко нарезанный зеленый лук и также смазать майонезом.

3. Сваренный "в мундирах" картофель натереть на крупной терке и выложить третьим слоем, смазав майонезом.

4. Затем выложить нарезанный соломкой свежий огурец, а поверх - тертый сыр. Смазать майонезом.

5. Мелко нарезать укроп и посыпать сверху блюдо.

Рецепт салата Селедка под зеленой шубой - видео

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Легкий весенний салат с редисом и фетой

Легкий витаминный салат из овощей и феты станет отличным дополнением к мясным блюдам.

Ингредиенты:

• Свежие огурцы - 2 шт

• Редис - горсть

• Помидоры черри - горсть

• Маленький красный лук - 1 шт

• Листья бэби шпината - горсть

• Сыр фета - 100 г

• Оливковое масло

• Соль и специи по вкусу

1.Все овощи и зелень помыть и обсушить.

2. Редис и огурцы нарезать кружочками, помидоры разрезать пополам. Красный лук нарезать тонкими кольцами.

3. Выложить на тарелку огурцы, редис, помидоры и лук. Посыпать листьями шпината и раскрошенной фетой.

4. Приправить по вкусу и полить оливковым маслом.

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