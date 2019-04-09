Кулич, яйца, колбаса и сало: во сколько в этом году обойдется пасхальная корзина (инфографика)

В пасхальную корзину входят шесть традиционных компонентов.

В нынешнем году цена пасхальной корзины, в которую входят шесть традиционных компонентов, выросла на 8% по сравнению с 2018 годом.

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Стоимость корзины посчитал Экономический дискуссионный клуб. "На формирование эконом−корзины, которая состоит всего из шести традиционных для освящения в храме компонентов, украинцам в текущем году необходимо будет потратить не менее 248 гривень, что на 8% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Заметнее всего подорожали в этом году в пасхальной корзине, кроме кулича, колбаса домашняя - на 13%, а также сало - на 7%.

Так, кулич будет стоить 44,55 грн, полкило домашней колбасы – 130 грн, полкилограмма сала – 39 грн, десяток яиц – 24 грн, 200 гр хрена – 10 грн, а 200 гр соли – 1 грн. Таким образом, пасхальная корзина обойдется в 248 грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине этой весной будет пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и День труда (1 мая) - с 27 апреля по 1 мая. 30 апреля (вторник) придется отработать в субботу, 11 мая.